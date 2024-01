Filho de Gugu Liberato inicia testes para estreia no SBT | A TARDE

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, está fazendo testes para seguir os passos do pai e estrear na SBT. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, o jovem, que cursa administração e comunicação, tem sido visto pelos corredores da emissora.

Em julho, João Augusto Liberato esteve no SBT para participar do Programa Silvio Santos. Na ocasião, o filho de Gugu recebeu o troféu comemorativo pelos 60 anos da atração em homenagem ao pai. Ele também aproveitou para relembrar os velhos tempos, quando, ainda criança, ia com o apresentador à emissora, e chegou a se emocionar com os gritos do auditório.

O filho de Gugu também esteve no Teleton.