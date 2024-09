Suposto 4º filho de Gugu Liberato reage após decisão da herança

Ricardo Rocha pede herança de Gugu - Foto: Reprodução | Record

Suposto quarto filho de Gugu Liberato, o empresário Ricardo Rocha surpreendeu com um desabafo após uma decisão sobre a herança do apresentador ter vindo à tona.

Leia Mais:

>>> Rose Miriam abre mão de R$ 500 milhões e desiste de herança de Gugu

>>> Suposto 4º filho de Gugu Liberato impede acordo final dos herdeiros

>>> Filho de Roberto Marinho esquece desavença e agradece a Silvio Santos

“Deus é o tempo todo…aonde você for, eu serei contigo, aonde você colocar a sua mão e coloco a minha aonde as plantas dos seus pés pisar, eu piso com o meu. Gratidão sempre”, escreveu o comerciante, que conseguiu interromper a divisão dos bens do loiro.

Na última semana, veio à tona a informação de que os três filhos do apresentador, as gêmeas Marina e Sofia de 20 anos, e João Augusto de 22 anos, assim como outros herdeiros, entraram em um acordo em relação a herança de Gugu.

Isso aconteceu depois que Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, desistiu de tentar o reconhecimento de uma união estável com o apresentador, que morreu em 2019.

Ricardo paralisou a situação na Justiça e voltou a alegar que é preciso que ele seja reconhecido como filho do comunicador. Ele pede para que o teste de DNA seja feito com a mãe do famoso, que tem 94 anos.

O homem garante que a sua mãe teve um relacionamento com Liberato quando ela tinha 28 anos de idade, enquanto o comunicador teria apenas 14 anos de idade.