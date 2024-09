Herança de Gugu: Justiça atende a pedido de suposto 4º filho

Herança de Gugu Liberato continua sendo disputada - Foto: Divulgação | Record

A Justiça de São Paulo aceitou ao pedido feito por Ricardo Rocha e bloqueou parte da herança deixada pelo Gugu Liberato (1959-2019). O empresário da capital paulista garante que é o quarto filho do apresentador.

A decisão judicial ocorreu depois que os herdeiros, nomeados em testamento do famoso, entraram em acordo. Segundo informações do G1, Rocha se manifestou na Justiça depois de um acordo extrajudicial registrado em cartório pelos nove herdeiros, entre eles filhos e sobrinhos.

No último dia 21 de agosto, Rose Miriam Di Matteo, que é mãe dos três filhos de Gugu, optou por renunciar ao processo que pedia 50% do patrimônio e o reconhecimento de união estável.

O apresentador de TV morreu em 21 de novembro de 2019, em Orlando, nos Estados Unidos, depois de sofrer uma queda em casa e bater a cabeça.

Quem é o suposto quarto filho de Gugu?

O comerciante Ricardo Rocha tem garantido na Justiça que é fruto do relacionamento que Liberato teria tido ainda adolescente na capital paulista nos anos 1970. O paulista entrou com uma ação de investigação de paternidade.

Atualmente, ele pede exame de DNA com a mãe de Gugu e os filhos. A defesa de Rocha pediu à Justiça o bloqueio de parte do patrimônio que caberia a ele se caso for comprovado que ele é filho.