Filho de Roberto Marinho esquece desavença e agradece a Silvio Santos

Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, 17 - Foto: Reprodução | SBT

O Grupo Globo, na figura do presidente João Roberto Marinho, divulgou uma nota oficial lamentando a morte do apresentador Silvio Santos, que antes de iniciar o seu legado no SBT (Sistema de Televisão Brasileira), fez uma breve passagem na emissora.

“No dia em que a televisão brasileira acordou já com saudades de um dos seus grandes talentos, lembro com carinho e gratidão dos anos em que Silvio Santos ajudou a escrever também a história da Globo”, diz o comunicado.

Leia também

>> Relembre a trajetória de Silvio Santos na televisão brasileira

>> Vídeo: Internet lembra dia que Neymar ganhou R$ 280 de Sílvio Santos

A trajetória do empresário pela canal de comunicação começou em 1961, ainda na TV Paulista, quando ele apresentava o programa "Vamos Brincar de Forca". Quatro anos depois, a emissora foi adquirida por Roberto Marinho e renomeada como TV Globo, trazendo Silvio junto nessa nova fase.

"De 1965 a 1969, o Programa Silvio Santos foi exibido pela TV Globo para a cidade de São Paulo e depois, até 1976, foi levado para todo Brasil. Já desde então se destacavam a alegria e o talento que divertiram os domingos dos brasileiros e inspiraram tantos profissionais”, afirmou.

O herdeiro de Marinho ainda relembrou a amizade que o considerado ícone da televisão brasileira mantinha com o seu pai e agradeceu o legado deixado por Silvio na área televisiva.

"É com carinho que me recordo também da relação de amizade, admiração e respeito mútuos que tinha com meu pai, Roberto Marinho, com quem compartilhou três grandes paixões: a comunicação, a televisão e o Brasil. À família, aos amigos, aos colegas do SBT e aos fãs, a nossa solidariedade. Ao Silvio, nosso muito obrigado", completou.

Após sua saída da emissora, Silvio Santos ficou 12 anos sem falar com Roberto Marinho voltaram a ter contato após um problema de saúde apresentado pelo comunicador que precisou ser substituído por Gugu Liberato no SBT, em 1988, época em que Gugu comandava um programa dominical na Globo.

O fundador do SBT morreu na madrugada deste sábado, às 4h50, por broncopneumonia após complicações da Influenza (H1N1), a qual tratava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início de agosto.