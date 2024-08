Vídeo: Internet lembra dia que Neymar ganhou R$ 280 de Silvio Santos

Neymar recebeu premiação de Sílvio Santos em programa de adivinhação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com a confirmação da morte de Silvio Santos, várias postagens pipocaram nas redes relembrando momentos da carreira do apresentador e empresário. Em uma delas, o jogador Neymar participa do "Programa Silvio Santos" e recebe um prêmio de R$ 280.

O vídeo viralizou. Convidado especial do programa, o jogador participou de uma gincana chamada "Jogo das Três pistas". E, pelo seu desempenho, recebeu das mãos de Silvio Santos o prêmio. Em 2019, Neymar era um dos atletas mais bem pagos do mundo, atuando pelo PSG da França.

Veja vídeo: