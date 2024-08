Sabia que Silvio Santos já foi da Globo? Relembre a trajetória

Silvio Santos na época da Globo - Foto: Reprodução

O apresentador e empresário Silvio Santos, que se tornou um dos maiores ícones da televisão brasileira como fundador do SBT, teve uma passagem marcante pela Rede Globo antes de construir seu próprio império na comunicação. Silvio Santos morreu neste sábado (17), após cerca de 15 dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Essa fase da trajetória de Silvio é pouco conhecida do grande público. Sua carreira televisiva começou em 1961, na TV Paulista, com o programa "Vamos Brincar de Forca". Quatro anos depois, a emissora foi adquirida por Roberto Marinho e renomeada como TV Globo, trazendo Silvio junto nessa nova fase da televisão.

Silvio Santos, que já havia conquistado o público com seu carisma e estilo popular, mas sua presença na emissora era um sucesso entre os telespectadores, mas a longo prazo, começou a gerar desconforto entre alguns executivos da Globo, que o consideravam "popular demais". conteúdo mais elitizado e sofisticado.

Em 1976, com a crescente popularidade de Silvio Santos e a percepção de que ele poderia se tornar um futuro concorrente, a Globo decidiu encerrar seu contrato. Anos depois, em 1981, Silvio deu o passo definitivo em sua carreira ao lançar o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

"Silvio Santos sempre foi único como apresentador, único como empresário. E nesse momento, o Brasil inteiro deve estar muito triste com a perda dessa pessoa extraordinária. Foi, inclusive, uma pessoa que ajudou muito TV Globo. E eu devo muito ao Silvio Santos. Ele ajudou com as novelas, ele emprestou dinheiro para a gente pagar a folha", diz José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-diretor da Globo.