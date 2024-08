Silvio Santos e Roberto Marinho se reencontraram após 12 anos

Roberto Marinho e Sílvio Santos tinham relação de respeito mútuo - Foto: Fotomontagem

Uma distância de 21 anos e 11 dias separa as mortes de Roberto Marinho, fundador da Rede Globo, e Silvio Santos, criador do SBT e aclamado como o maior apresentador da TV brasileira. Ao longo de suas vidas, os dois ícones da comunicação tiveram momentos de maior e menor proximidade.

Sílvio Santos arrendou horário na Globo de maio de 1965 a julho de 1976. Já em 1972, quando percebeu que a emissora buscava outra linha de programação, começou a se preparar para voos mais altos. Primeiro adquirindo 50% das ações da Record, depois, em 1976, levando seu programa para a extinta Tupi, até a criação do SBT em 1981.

Desde o início, o Programa Silvio Santos era conhecido pela farta distribuição de prêmios e tinha como destaque a realização de jogos envolvendo o público presente no auditório. Com todo o sucesso comercial, Sílvio Santos se tornou um homem rico. E por várias vezes socorreu Roberto Marinho financeiramente, adiantando pagamentos pelo horário que ocupava para que a Globo pudesse pagar os funcionários.

Após sua saída da Globo, Silvio Santos ficou 12 anos sem falar com Roberto Marinho. O reencontro foi motivado por uma situação inesperada. Em 1988, a Globo havia contratado Gugu Liberato para comandar uma atração dominical.

Nesse mesmo período, Silvio Santos teve diagnóstico de calos nas cordas vocais, o que o obrigaria a reduzir suas participações ao vivo. Sílvio Santos precisava de um substituto e foi atrás do seu pupilo, então apresentador do "Viva a Noite", aos sábados.

Silvio conversou com o vice-presidente da Globo na época, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, em busca de uma solução para desfazer o acordo com Gugu. O caso foi levado a Roberto Marinho.



Silvio e Roberto Marinho ficaram frente a frente e o dono do SBT convenceu o proprietário da Globo a liberar Gugu do compromisso. O destrato com a Globo abriu espaço para a contratação de Fausto Silva, então apresentador do "Perdidos na Noite", aos sábados, na TV Bandeirantes.

Neste sábado, 17, a Globo interrompeu sua programação para fazer a cobertura especial da morte de Silvio Santos, com a lembrança de grandes momentos de sua carreira e vida pessoal.