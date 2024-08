Filho de Faustão dá detalhes sobre internação de apresentador

Faustão faz acompanhamento periódico em virtude dos transplantes de rim e coração - Foto: Reprodução

O apresentador Fausto Silva está, desde a quinta-feira, 15, internado no Hospital Israelita Albert Einstein, o mesmo onde Sílvio Santos, falecido neste sábado, 17, se encontrava. A coincidência gerou rumores sobre o estado de saúde de Faustão e o filho do ex-global, João Silva, também apresentador, tranquilizou os fãs.

"Meu pai está bem! Está em casa! Ele vai toda semana fazer tratamento, não está internado", disse João. Luciana Cardoso, esposa de Fausto, já havia explicado que o comunicador vai até a unidade pelo menos duas vezes na semana e que faz parte do processo de recuperação dos transplantes. Em fevereiro deste ano, Silva passou por um transplante de rim e, no ano passado, enfrentou um de coração.

Lenda

Nas redes sociais, o filho de Faustão prestou uma homenagem ao dono do SBT e ícone da TV brasileira: "Hoje o Brasil se despede de uma lenda da televisão brasileira, uma tristeza para todos e principalmente para nós que trabalhamos com comunicação. Infelizmente não tive o prazer de o conhecer, mas a memória como comunicador estará no meu coração. Que Deus conforte o coração desta família maravilhosa que eu tanto gosto e admiro!", disse o filho de Fausto.