Motivo pelo qual viúva desistiu da herança de Gugu Liberato é revelado

Rose Miriam surpreendeu muita gente ao desistir da herança de R$ 1 bilhão de Gugu Liberato, que morreu em 2019. Desde o início da briga pela herança do apresentador, a médica tentou provar uma união estável. Ela deixou de lado a disputa em agosto passado.

De acordo com Ricardo Feltrin, os motivos que levaram a médica a declinar da ação tem relação com um fator financeiro. Ele afirmou que, caso saísse derrotada, Rose teria que pagar uma fortuna para arcar com os honorários dos advogados de Gugu, mais de R$ 20 milhões.

Com a desistência, a mãe dos filhos de Gugu vai pagar apenas as custas processuais, algo em torno de R$ 100 mil.

Além disso, a publicação destacou que o depoimento de Maria do Céu Moraes, mãe de Gugu, foi essencial para a desistência. O jornalista pontuou que as declarações da genitora foram "devastadoras juridicamente falando".

Maria do Céu teria confirmado que o apresentador era gay e que sempre foi acordado que Rose seria "uma barriga de aluguel" para gerar os filhos. A matriarca também garantiu que a médica nunca foi considerada membro da família.