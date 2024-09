Briga pela herança! Suposto 4º filho de Gugu avança em disputa

Ricardo Rocha terá reunião com filhos de Gugu - Foto: Reprodução | Record

Ricardo Rocha, que afirma ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), conseguiu avançar na briga pela herança do apresentador. Isso porque ele já tem data para uma audiência de reconciliação com João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia, filhos do famoso com Rose Miriam.

Leia Mais:

>>> Empresário e dono de concessionária: quem é o suposto 4º filho de Gugu

>>> Motivo pelo qual viúva desistiu da herança de Gugu Liberato é revelado

>>> Suposto 4º filho de Gugu Liberato reage após decisão da herança

A informação foi divulgada pela revista Veja, que informou que a reunião foi solicitada como busca de uma solução para o impasse da herança. Os herdeiros autorizaram a realização de testes de DNA, após o pedido do comerciante. A data da reunião é a próxima segunda-feira, dia 09.

A publicação reforçou que os filhos de Gugu Liberato demonstraram disposição para ceder material genético. Eles estão interessados em resolver a questão para que o processo de partilha da herança possa seguir.

A reunião foi solicitada pela defesa dos filhos do apresentador, que estão empenhados em encerrar a disputa de forma rápida e definitiva.

“Em vista das colocações trazidas pelos patronos das partes requeridas e considerando que grande parte do patrimônio é representado por imóveis, defiro o pedido de suspensão da decisão anteriormente proferida, tornando sem efeito os ofícios expedidos, porquanto verbalizado que pretendem solucionar a questão da investigação de paternidade com brevidade”, dizia o documento.