Suposto 4º filho de Gugu conquista condições especiais para DNA

Suposto filho de Gugu Liberato tem 48 anos - Foto: Reprodução

Os advogados da família de Gugu Liberato e do comerciante Ricardo Rocha, suposto filho do apresentador, participaram, nessa terça-feira, 10, de uma audiência de conciliação na 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo e definiram as regras para o teste de DNA.

Segundo o Portal LeoDias, João Augusto, Marina e Sofia, representantes dos filhos de Gugu, assinaram o acordo para que o exame seja realizado e, assim, comprove se Ricardo Rocha é irmão deles ou não.

A decisão afirma que o corpo do apresentador não será exumado. Para o exame, será coletado material genético da mãe do apresentador, Maria Liberato, e do irmão de Gugu, Amandio Liberato. Já da parte do comerciante, a mãe dele, Otacília, e a irmã também cederão sangue para a comparação.

Além disso, ficou acordado que os testes serão feitos em dois laboratórios diferentes. Eles terão que providenciar salas específicas para que a confidencialidade dos testes seja mantida.