Suposto 4º filho de Gugu tem vitória contra herdeiros do famoso

Ricardo Rocha, que diz ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), teve a primeira vitória na busca para ser reconhecido como um dos herdeiros do famoso. O comerciante tem pedido um exame de DNA com material coletado da mãe do apresentador, dona Maria do Céu.

Segundo o portal Leo Dias, a Justiça determinou que a mãe e o irmão de Gugu participem do teste de DNA. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira, 9, em uma audiência conciliatória entre a equipe jurídica dos filhos do comunicador e os advogados de Ricardo.

O desejo dos três filhos do famoso era de que a avó fosse poupada no processo. Porém, a Justiça autorizou a coleta do material genético dela. Sendo assim, não será necessária a exumação do corpo de Gugu.

A mãe de Ricardo, dona Otacília, e a irmã dele também terão o material genético coletados para o exame que poderá provocar uma reviravolta no caso. A publicação informou que os exames são feitos em dois laboratórios diferentes para garantir a segurança dos resultados.

A família de Gugu Liberato deseja acabar de uma vez por todas com a questão da paternidade de Ricardo, pois o desejo é dar sequência à partilha dos bens do apresentador, avaliados em R$ 1 bilhão.

No mês passado, a mãe dos filhos do loiro, Rose Miriam, abriu mão da herança do apresentador após desistir do processo de reconhecimento da união estável deles.