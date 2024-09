Como assim? Mansão de Gugu é reservada para suposto 4º filho do famoso

NOVIDADE NO CASO

Ricardo Rocha teve vitória na Justiça - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A briga envolvendo a herança de Gugu Liberato (1959-2019) continua de pé. Nesta semana Ricardo Rocha, que diz ser filho do apresentador, teve conquista com a audiência de conciliação realizada pelo Tribunal de São Paulo ao lado dos advogados de João Augusto, Sofia e Marina Di Matteo Liberato.

Leia Mais:

>>> Sonia Abrão detona suposto filho de Gugu após conquista e faz pedido

>>> Suposto 4º filho de Gugu conquista condições especiais para DNA

>>> Suposto 4º filho de Gugu tem vitória contra herdeiros do famoso

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, da Contigo!, além da definição do exame de DNA para comprovar a paternidade, que será realizado no prazo de 30 dias, ficou autorizado um "caução" para o comerciante.

A Justiça autorizou que a partilha de bens de Gugu Liberato fosse realizada sem a participação de Ricardo, que ainda fará o exame. No entanto, ele tem a garantia com duas propriedades milionárias do famoso, que não serão divididas entre os herdeiros. A decisão foi tomada para até que os resultados dos exames sejam revelados.

A decisão foi tomada para servir como "garantia" para Ricardo Rocha caso seja confirmado o teste de paternidade. Se o resultado for o negativo do desejado pelo comerciante, os imóveis serão divididos entre os beneficiários presentes no testamento.

A mansão de Gugu está localizada na Grande São Paulo e conta com 1.020 m². O imóvel é avaliado em mais de R$ 7 milhões e continua da mesma forma como o famoso deixou antes da morte.