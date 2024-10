Suposta carta de Gugu é revelada e desabafo sobre herança vem à tona

Família de Gugu segue em briga por herança - Foto: Reprodução | Record

A briga pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) está mais próxima do seu fim. Antes do resultado do teste de DNA que poderá comprovar a existência de um novo herdeiro, o famoso chegou a deixar uma suposta mensagem em carta psicografada.

O Canal Espírita, do YouTube, apresentou um recado atribuído a Gugu, psicografado através de uma conversa canalizada pelo médium Evandro Melo. O dono do canal, Luiz Fernando Amaral, conversou com o médium, que revelou qual era maior vontade do famoso.

O apresentador deixou claro que gostaria que fosse preservada a sua memória e que a sua imagem não estivesse envolvida em disputa familiares, como tem ocorrido desde a sua morte, em 2019.

Num dos trechos da carta, Gugu teria dito: "Chegar aqui foi muito intenso e frio. Ao ver meu corpo imóvel, parecia que eu jamais conseguiria viver sem ele".

Ele também destacou que acordou em um hospital e sinalizou: "Deixei muitas coisas para trás e precisava delas para me desenvolver espiritualmente. Passei a refletir e me dei conta de como figura pública deixei muita coisa de lado".

"Gostaria de ter vivido meus amores sem medo, sem receio do julgamento. Poderia ter sido ainda mais presente para meus filhos. A vida foi corrida, mas agora o tempo não importava mais", confessou.

No recado, canalizado por Evandro Melo, o comunicador falou: "Minha preocupação com a imagem, com os julgamentos me impediu de viver uma vida mais intensa". Por fim, deixou claro a indignação com a disputa pelos bens materiais: “Não esperava que tudo que conquistei iria causar tantos entraves".