Filha de Gugu Liberato toma decisão para fugir de furacão nos EUA

Sofia Liberato falou sobre furacão nos EUA - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Sofia Liberato, uma das filhas de Gugu Liberato (1959-2019), decidiu fazer uma mudança de rota após notícias de que o furacão Milton vai atingir a região da Flórida, nos EUA, onde ela mora.

A jovem declarou que decidiu sair do estado com o namorado, Gabriel Gravino, e os dois cachorros de estimação para fugir do evento climático. Em um vídeo, publicado em rede social, ela destacou que a viagem para o estado vizinho em função da segurança.

"Eu e o Gabriel estamos em uma viagem de carro para a Georgia, que é o nosso destino final. A gente fez isso para fugir do furacão, porque lá está mais tranquilo", disse Sofia.

Sofia, Gabriel e os cachorros foram para uma casa que alugaram na região montanhosa. Ao chegar ao local no qual ficará hospedada, a filha de Gugu lamentou a passagem do furacão.

"Finalmente, chegamos à casa em que vamos ficar pelos próximos dois dias. A gente está bem nas montanhas da Georgia. Aqui não vai passar furacão, graças a Deus, só peço que Deus abençoe todo mundo da Flórida, principalmente em Tampa, onde o furacão vai passar, vai ser bem triste a situação", desabafou.