Homem paga valor alto por calcinha usada de ex-Banheira do Gugu

Ex-banheira do Gugu choca com revelação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Fabiana Andrade, ex-participante do famoso quadro Banheira do Gugu, mostrou que as pessoas sempre podem surpreender com relação a festiches. Ela, que agora está no mundo dos conteúdos adultos, revelou um pedido pra lá de inusitado de um fã.

O pedido do assinante foi nada mais nada menos que comprar uma calcinha usada da modelo pelo valor de R$ 2 mil. Sem pensar duas vezes, Fabiana vendeu o item nesta quarta-feira, 2.

"Recebo alguns pedidos, digamos, diferentes. Ontem, um fã me pediu uma calcinha usada e pagou R$ 2 mil. Ele falou que queria sentir o cheiro, o suor. Ainda bem que sou cheirosa porque ele fez questão de estar usada", contou a musa, em entrevista à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Engana-se quem pensa que esse foi o primeiro pedido esquisito que a morena recebeu. Segundo ela, já pediram até uma sandália de salto usada. "Para você ver a tara dos homens", afirmou.

Pra finalizar, Fernanda falou que o dinheiro recebido foi revertido em cestas básicas para famílias carentes. "Esse dinheiro serviu para ajudar quem passa necessidade. Por isso não me importo com os julgamentos, pois faço o bem sempre que posso".