Andressa Urach fatura R$ 2 milhões após briga com igreja

Andressa Urach surpreendeu os seus seguidores ao confessar que teve um lucro de R$ 2 milhões com a criação de conteúdo adulto. Ela explicou que a situação possibilitou uma recuperação financeira significativa.

Em seu Instagram, a influenciadora falou que conseguiu reverter as suas perdas anteriores, inclusive com a briga com a Igreja Evangélica do Reino de Deus, da qual era fiel há alguns anos.

A famosa, porém, ressaltou que continua a nutrir sua fé. Em sua fala, Andressa fez questão de listar algumas das realizações que conseguiu com o dinheiro que ganhou, como o pagamento de impostos, a reforma de sua residência e a aquisição de um apartamento.

Andressa Urach também destacou que comprou um carro para seu irmão, ajudou seu filho e prestou apoio a amigos e familiares que precisavam.