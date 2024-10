Preta Gil revela problema em luta contra câncer e faz alerta

Preta Gil falou sobre saúde - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil usou as redes sociais para comentar a respeito dos desafios dessa nova fase do tratamento contra o câncer no instestino. A cantora tem enfrentado a doença que está afetando quatro áreas: "Dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter".

No Instagram, a famosa destacou sobre os efeitos da quimioterapia, como a fadiga intensa: "A cada ciclo, essa fadiga vai ficando mais forte, pois a quimioterapia é cumulativa".

Preta Gil aproveitou para fazer um alerta e destacar a importância de manter-se ativa fisicamente, mesmo com as dificuldades: "Façam atividade física, pois salva vidas!".

"O carinho de todos vocês é uma parte importante dessa luta", reforçou a cantora, agradecendo o carinho recebido nas redes sociais.