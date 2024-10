Preta Gil fez teste para avaliar risco de câncer nos irmãos: "Mutação"

Preta Gil fez teste para saber se câncer era genético - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bela Gil abriu o coração sobre a batalha de Preta Gil contra um câncer e revelou uma atitude que a cantora tomou depois do diagnóstico do primeiro tumor. No Saia Justa, do GNT, a apresentadora relembrou a preocupação ao descobrir o câncer intestino da irmã.

A filha de Gilberto Gil ficou abalada com a possibilidade de seus irmãos desenvolverem a doença no futuro e preferiu fazer um teste para descobrir se seu câncer era de origem genética ou se era de uma mutação.

​​"Quando ela teve o primeiro diagnóstico do câncer, nós, os irmãos, nós fizemos um teste... Quer dizer, fizeram um teste nela para saber se era mutável, genético, para que a gente fizesse ou não a colonoscopia antecipadamente. Mas aí deu negativo", afirmou Bela, que falou que o câncer de sua meia-irmã não é hereditário, mas uma mutação.

A apresentadora do Saia Justa - ela comanda ao lado de Eliana, Tati Machado e Rita Batista - aproveitou e exaltou a força da irmã em meio a uma nova luta contra a doença.

“Acho que ela é resiliente, e ela também, de uma certa forma, é prática. Ela encara, ela sabe o que tem que fazer, e essa forma de encarar a realidade talvez ajude de uma certa maneira", desabafou.

Recentemente, Preta revelou ao público que seu câncer retornou em quatro locais diferentes em seu corpo, após lutar contra a doença no ano passado.