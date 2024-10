Namorando? Preta Gil esclarece rumores de anel de compromisso

Preta Gil - Foto: Reprodução

A cantora Preta Gil, atualmente passando pelo tratamento contra o câncer, usou suas redes sociais nesta terça-feira, 8, para atualizar seus seguidores sobre seu estado de saúde e desmentir boatos sobre um anel apontado como "aliança". A artista iniciou o quarto ciclo de quimioterapia e, após a sessão, está utilizando uma bomba portátil para ministrar o medicamento em casa.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Preta relatou que os efeitos colaterais, como enjoos, diminuíram em comparação aos ciclos anteriores. “Minha bombinha com a quimioterapia fica aqui. Coloco a pochete e fico andando com ela dentro de casa o dia inteiro”, disse, mostrando o aparelho.

Além disso, Preta Gil esclareceu de forma bem-humorada as mensagens que vem recebendo sobre um anel que muitos acreditavam ser uma aliança de compromisso. Ela explicou que o acessório é, na verdade, um medidor de frequência cardíaca, usado para monitorar sua saúde durante o tratamento.

Recebo várias mensagens no direct perguntando se essa aliança é de compromisso com alguém. Na verdade, é um medidor de frequência cardíaca, que também monitora meu sono, minha atividade física, quantos degraus eu subi, quanto andei Preta Gil

Ela ainda detalhou que o anel está conectado ao seu celular, permitindo que acompanhe dados importantes sobre sua saúde, como o tempo de sono profundo e a quantidade de vezes que se levantou durante a noite. "Tenho usado para ajudar no tratamento, é muito bom. Recomendo! Mas não, gente, não é aliança”, concluiu Preta.