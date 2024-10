Roberto Carlos é acusado de demitir funcionária com câncer

Simone e Roberto Carlos - Foto: Portal LeoDias | Reprodução

Uma ex-funcionária de Roberto Carlos entrou com um processo trabalhista contra o cantor, alegando ter sido demitida durante o tratamento de um câncer de mama. Segundo o portal Leo Dias, Simone, que atuava como assistente financeira, reivindica mais de R$ 130 mil na Justiça.

Ela alega que, além da demissão, não recebeu os direitos do plano de saúde que lhe haviam sido prometidos.

Simone trabalhou um ano e meio como PJ para a empresa Amizade Empreendimentos, de Roberto Carlos e Dody Sirena, com funções equivalentes à CLT. Após o fim da sociedade entre os dois, ela foi transferida para a Natureza Empreendimentos, empresa gerida exclusivamente pelo cantor, com a promessa de ser registrada e ter acesso ao plano de saúde, o que, segundo ela, nunca aconteceu.

Mesmo após o diagnóstico do câncer, Simone não teve o plano ativado e buscou tratamento no sistema público de saúde. Em outubro de 2023, mês do Outubro Rosa, ela foi demitida, fato que considera discriminatório.

A defesa de Roberto Carlos afirmou ao portal Leo Dias que Simone não revelou seu estado de saúde no exame admissional e que seu plano de saúde foi mantido após a demissão, por decisão do cantor. O reconhecimento do vínculo CLT seria de responsabilidade de Dody Sirena, seu ex-sócio.