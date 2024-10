VÍDEO: Preta Gil usa bomba portátil de quimioterapia e atualiza estado

Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil compartilhou nesta terça-feira, 24, em seu perfil nas redes sociais, que está em casa após visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. A cantora, que enfrenta novamente uma batalha contra o câncer – após uma recidiva em dois linfonodos na pelve – mostrou aos seguidores a bomba portátil que está utilizando para a administração contínua de medicamentos em seu tratamento oncológico.

"Estou em casa desde ontem, vim com a bombinha de infusão de quimioterapia. Tem dois modelos, optamos por esse que achamos melhor", explicou Preta, destacando a facilidade de continuar recebendo os remédios enquanto permanece em casa.

Ela também contou que não se sentiu bem na segunda-feira, mas que já apresenta melhora. "Estou bem, ontem fiquei muito enjoada, hoje estou bem melhor, sigo aqui, firme e forte", afirmou, mostrando confiança em sua recuperação. Veja:

Preta tem sido aberta sobre sua luta contra o câncer e vem mantendo o público informado sobre cada etapa do tratamento, demonstrando sua resiliência e positividade diante do desafio.



MUDANÇA NO TRATAMENTO

“Dessa vez, a gente escolheu experimentar fazer a quimio aqui, no ambulatório, na parte de oncologia, e ir para casa com a quimio que vem em um dispositivo que vai liberando [a medicação]”, afirmou a artista, diretamente do quarto do Hospital Sírio-Libanês.

Preta Gil ainda explicou o motivo pelo qual escolheu a nova opção de método no tratamento. “Em casa a gente fica mais confortável, se alimenta muito melhor, e eu vou tentar”, disse.

A filha de Gilberto Gil explicou que vai verificar se os remédios para enjoo terão funcionamento. Ela também mostrou outros detalhes de um anestésico que tem recebido. “Dói, mas é suportável… Com esse anestésico melhora”, falou Preta, que elogiou a rede de apoio que continua a cercando.