Suposto namorado de Preta Gil leva pagodão baiano ao Rock in Rio

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor baiano Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kanalha, levará o pagode baiano ao Rock in Rio 2024. O artista, famoso por hits como 'Fraquinha' e 'Nego Doce', se apresenta no Coke Studio nesta quinta-feira, 19, prometendo deixar a plateia "fraquinha", como diz em seu sucesso homônimo.

NAMORADO DE PRETA GIL?

Além da música, O Kanalha também tem mostrado um lado romântico ao lado de Preta Gil. A cantora, que está em tratamento contra o câncer, fez uma homenagem ao artista em seu aniversário, nesta terça-feira, 17. Preta publicou um vídeo no qual Danrlei a alimenta e aproveitou para se declarar: “Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato!!! Obrigada por ser luz nas nossas vidas!”.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Embora tenham sido apontados como possíveis affair no início do ano, Preta brincou com os rumores, mas não confirmou nada. Em recente entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a cantora revelou estar vivendo um novo amor após o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy, em 2023. Sem citar nomes, Preta afirmou: "Estou amando uma pessoa, que está me fazendo muito bem, estou muito feliz".