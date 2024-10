Flor Gil abre o jogo sobre polêmica envolvendo avô: "Surreal"

Gilberto Gil e a neta, Flor - Foto: Reprodução | Instagram

Em agosto, Gilberto Gil surpreendeu os fãs ao anunciar sua turnê de despedida dos palcos, prevista para 2025. A notícia comoveu o público, no entanto, Flor Gil, neta do cantor, de 16 anos, esclareceu a situação e disse que houve um mal-entendido.

Em entrevista à CARAS Brasil, Flor afirmou que seu avô ainda continuará cantando por muito tempo, mas com um ritmo mais leve.

"Eu sei que meu avô nunca vai parar de fazer música. No dia que ele parar de fazer show com certeza vai sentir falta dos palcos, mas tudo que ele construiu em toda sua carreira é algo surreal, muito impressionante, e eu fico muito feliz de vivenciar isso de tão perto – o poder que ele tem e a grande obra que ele fez. Uma parte de mim está fazendo tudo isso por ele, por tudo que ele significa pra mim", declarou Flor.

Turnê Tempo Rei vai começar em Salvador

Batizada de “Tempo Rei", em referência à canção do artista do álbum Raça Humana (1984), a última turnê de Gil vai começar por Salvador e percorrer diversas outras cidades brasileiras e também do exterior. O primeiro show na capital baiana será no dia 15 de março de 2025.

“Há muito tempo que venho pensando em desocupar meu tempo, no sentido mais convencional da palavra”, confidenciou Gil, que seguiu: “Foi uma decisão normal [de parar], do próprio passar do tempo, que ele foi nos dizendo: ‘chega de correria’ por aí”.

Sobre o primeiro show em Salvador, Gil brincou com o fato de que a apresentação será no verão. “Preferia em uma época mais amena, mas vai ter uma animação boa do calor”.