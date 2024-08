Gilberto Gil anuncia datas da última turnê; 1º show será em Salvador

Turnê vai começar por Salvador e percorrer diversas outras cidades brasileiras e também do exterior. - Foto: Sife El Amine | Divulgação

Um dos maiores ícones da música, Gilberto Gil, 82 anos, irá se despedir dos palcos com a sua última turnê. Os detalhes da aposentadoria foram divulgados nesta terça-feira, 6.

Batizada de “Tempo Rei", em referência à canção do artista do álbum Raça Humana (1984), a turnê vai começar por Salvador e percorrer diversas outras cidades brasileiras e também do exterior. O primeiro show na capital baiana será no dia 15 de março de 2025.

“Há muito tempo que venho pensando em desocupar meu tempo, no sentido mais convencional da palavra”, confidenciou Gil, que seguiu: “Foi uma decisão normal [de parar], do próprio passar do tempo, que ele foi nos dizendo: ‘chega de correria’ por aí”.

Sobre o primeiro show em Salvador, Gil brincou com o fato de que a apresentação será no verão. “Preferia em uma época mais amena, mas vai ter uma animação boa do calor”.

“Tempo Rei é o nome de uma música sobre este reinado eterno do Tempo, deste Deus extraordinário regente da nossa vida, como vários outros deuses são, mas o tempo mais do que qualquer um deles. Tempo é a palavra que criamos para falar deste mistério”, afirmou Gilberto Gil.

Figura histórica



A turnê Tempo Rei tem o desafio de unir de forma cuidadosa os tesouros compostos por Gilberto Gil ao longo da sua trajetória. Músico desde os anos 50 e hoje membro da Academia Brasileira de Letras e Doutor Honóris Causa pela UERJ, Gil lançou mais de 50 álbuns com canções históricas. Refavela, Palco, Andar com Fé, Toda Menina Baiana são algumas das pérolas sensíveis, regravadas por muitos e escutadas mundo adentro. E o que une tudo é o tempo!

“Este show é sobre uma história que todo o Brasil conhece. Respeitando esta linha a gente está no caminho certo. Ele tem uma visão muito importante sobre o Brasil. É um show de um cara que colocou na música a vida dele, porque a gente sabe dos sentimentos, dos pensamentos filosóficos, tudo pela sua música. E tudo isso tem que estar no show. Todo mundo quer escutar a história do Gil através das suas músicas! O show tem de ser genial e simples como é Gilberto Gil”, destacou o diretor artístico Rafael Dragaud.

Onde tudo começou

Salvador terá a honra de ser a primeira capital a receber a turnê. Soteropolitano, criado no interior da Bahia, Gilberto Gil devolve o carinho ao público para fechar um ciclo com muita reverência. A ideia é revisitar o passado, viver o presente e vislumbrar um futuro; “tudo junto e misturado”, como afirma Gilberto Gil.

“Só podia ser onde tudo começou. Foi uma decisão de todos começar em Salvador. Tudo foi feito em conjunto, pela Flora, pelo Bem, todas as pessoas que tocam comigo. Eu e eles decidimos que deveríamos começar em Salvador”, conta o cantor e compositor.

Com direção de musical de Bem Gil e José Gil e acompanhado por uma mega banda composta por Bem Gil (guitarra), José Gil (bateria), João Gil (baixo), Nara Gil (voz), Flor Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (sopro), Thiago Oliveira (sopro), Marlon Sete (sopro), Danilo Andrade (teclado), Leonardo Reis (percussão), Gustavo Di Dalva (percussão) e Mestrinho (sanfona), Gilberto Gil celebrará de forma imersiva e sensorial o estar no palco neste tempo.

“É bom estar ali, tocar e encontrar o público. O tempo me ensinou este deleite, este prazer do encontro com o público e comigo mesmo, com meu violão. No palco tem sempre esta alegria de gostar de música e fazer música. O tempo foi muito bondoso comigo. Vou ter saudade do microfone. E das reportagens também!” fala o artista, aos risos.

Datas da turnê de Gilberto Gil, "Tempo Rei":

15 de março de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova



29 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

30 de março de 2025 - Rio de Janeiro - Farmasi Arena

11 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

12 de abril de 2025 - São Paulo - Allianz Parque

07 de junho de 2025 - Brasília - Arena BRB Mané Garrincha

14 de junho de 2025 - Belo Horizonte - Arena MRV

05 de julho de 2025 - Curitiba - Ligga Arena

09 de agosto de 2025 - Belém - Estádio Mangueirão

15 de novembro de 2025 - Fortaleza - Centro de Formação Olímpica (CFO)

22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall

Quanto custam os ingressos da turnê de Gilberto Gil?



SALVADOR

Data: 15 de março de 2025

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Cadeira Superior Leste/Norte - Andar com Fé - R$ 90,00 (meia-entrada legal) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 126,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 180,00 (inteira)

Pista - Aquele Abraço - R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 168,00 (entrada social) | R$ 196,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 280,00 (inteira)

Cadeira Intermediária Leste - R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 210,00 (entrada social) | R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Cadeira Intermediária Norte - R$ 175,00 (meia-entrada legal) | R$ 210,00 (entrada social) | R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Lounge Premium - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Premium Banco do Brasil - R$ 225,00 (meia-entrada legal) | R$ 270,00 (entrada social) | R$ 315,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 450,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 725,00 (meia-entrada legal) | R$ 770,00 (entrada social) | R$ 815,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 950,00 (inteira)

Pacote VIP Expresso 2222 - R$ 1.225,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.270,00 (entrada social) | R$ 1.315,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.450,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Loja Pida Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores - Salvador/BA - 41820-021

RIO DE JANEIRO

Data: 29 e 30 de março de 2025

Local: Farmasi Arena

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Cadeira Superior N3 - Andar com Fé - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior N1 - A Paz - R$ 290,00 (meia-entrada legal) | R$ 348,00 (entrada social) | R$ 406,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 580,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Bilheteria Norte - Rua das Oficinas, s/n - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 20770-001

SÃO PAULO

Data: 11 e 12 de abril de 2025

Local: Allianz Parque

Horário de Abertura da casa: 16h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Cadeira Superior - Andar com Fé - R$ 115,00 (meia-entrada legal) | R$ 138,00 (entrada social) | R$ 161,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 230,00 (inteira)

Pista - Aquele Abraço - R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 168,00 (entrada social) | R$ 196,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 280,00 (inteira)

Cadeira Inferior - A Paz - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Premium Banco do Brasil - R$ 265,00 (meia-entrada legal) | R$ 318,00 (entrada social) | R$ 371,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 530,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 765,00 (meia-entrada legal) | R$ 818,00 (entrada social) | R$ 871,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.030,00 (inteira)

Pacote VIP Expresso 2222 - R$ 1.265,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.318,00 (entrada social) | R$ 1.371,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.530,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Bilheteria B - Allianz Parque - Endereço: Av Francisco Matarazzo, 1705 - Portão B – Perdizes - São Paulo/SP

Bilheteria A - Allianz Parque - Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

BRASÍLIA

Data: 07 de junho de 2025

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Arquibancada - Andar com Fé - R$ 120,00 (meia-entrada legal) | R$ 144,00 (entrada social) | R$ 168,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 240,00 (inteira)

Pista - Aquele Abraço - R$ 165,00 (meia-entrada legal) | R$ 198,00 (entrada social) | R$ 231,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 330,00 (inteira)

Cadeira Inferior - A Paz - R$ 225,00 (meia-entrada legal) | R$ 270,00 (entrada social) | R$ 315,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 450,00 (inteira)

Pista Premium Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Pacote VIP Expresso 2222 - R$ 1.240,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.288,00 (entrada social) | R$ 1.336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.480,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Loja Eventim - Brasília Shopping - SCN QD 05 Bloco A Subsolo 2 - Loja Q054 - Brasília Shopping

BELO HORIZONTE

Data: 14 de junho de 2025

Local: Arena MRV

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Cadeira Superior Sul - R$ 65,00 (meia-entrada legal) | R$ 78,00 (entrada social) | R$ 91,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 130,00 (inteira)

Cadeira Superior - Andar com Fé - R$ 90,00 (meia-entrada legal) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 126,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 180,00 (inteira)

Cadeira Inferior Sul - R$ 115,00 (meia-entrada legal) | R$ 138,00 (entrada social) | R$ 161,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 230,00 (inteira)

Pista - Aquele Abraço - R$ 140,00 (meia-entrada legal) | R$ 168,00 (entrada social) | R$ 196,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 280,00 (inteira)

Cadeira Inferior - A Paz - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Premium Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Pacote VIP Expresso 2222 - R$ 1.240,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.288,00 (entrada social) | R$ 1.336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.480,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Loja Eventim BH - Endereço: Shopping 5ª Avenida - R. Alagoas, 1314 - Belo Horizonte

CURITIBA

Data: 05 de julho de 2025

Local: Ligga Arena

Horário de Abertura da casa: 17h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Cadeira Superior - Andar com Fé - R$ 115,00 (meia-entrada legal) | R$ 138,00 (entrada social) | R$ 161,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 230,00 (inteira)

Cadeira Inferior - A Paz - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Banco do Brasil - R$ 290,00 (meia-entrada legal) | R$ 348,00 (entrada social) | R$ 406,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 580,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 790,00 (meia-entrada legal) | R$ 848,00 (entrada social) | R$ 906,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.080,00 (inteira)

Pacote VIP Expresso 2222 - R$ 1.290,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.348,00 (entrada social) | R$ 1.406,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 1.580,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: EM BREVE

BELÉM

Data: 09 de agosto de 2025

Local: Estádio Mangueirão

Horário de Abertura da casa: 18h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Arquibancada - Andar com Fé - R$ 90,00 (meia-entrada legal) | R$ 108,00 (entrada social) | R$ 126,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 180,00 (inteira)

Pista - Aquele Abraço - R$ 115,00 (meia-entrada legal) | R$ 138,00 (entrada social) | R$ 161,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 230,00 (inteira)

Cadeiras - A Paz - R$ 115,00 (meia-entrada legal) | R$ 138,00 (entrada social) | R$ 161,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 230,00 (inteira)

Pista Premium Banco do Brasil - R$ 190,00 (meia-entrada legal) | R$ 228,00 (entrada social) | R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 690,00 (meia-entrada legal) | R$ 728,00 (entrada social) | R$ 766,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 880,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Link Store - Shopping Boulevard - Av. Visc. de Souza Franco, 776 - Belém - PA - 66053-000. Localizado no Piso 2

FORTALEZA

Data: 15 de novembro de 2025

Local: CFO - Centro de Formação Olímpica

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Arquibancada - Andar com Fé - R$ 125,00 (meia-entrada legal) | R$ 150,00 (entrada social) | R$ 175,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 250,00 (inteira)

Pista Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Bilheteria do Iguatemi Hall - Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, 60811-440

RECIFE

Data: 22 de novembro de 2025

Local: Classic Hall

Horário de Abertura da casa: 19h

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Ingressos: Camarotes P2 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Camarotes P3 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Camarotes P1 - R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

Pista Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Início das vendas: Pré-venda clientes Banco do Brasil: 19 de agosto, 10h, até o dia 22 de agosto, às 10h

Venda geral: 22 de agosto, 12h (on-line e na bilheteria oficial)

Vendas online em: eventim.com.br/giltemporei

Bilheteria oficial: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho - Olinda - Pernambuco (PE) - 53110-710

Benefícios exclusivos para clientes BB Ourocard na venda de ingressos:

- Pré-venda exclusiva para todas as categorias/setores de ingressos, pelo período de 3 dias, limitada a 50% da capacidade das casas de evento em que serão realizados os shows.

- 30% de desconto sob ingresso de inteira, exceto as taxas de conveniência, no limite de 50% das capacidades das venues durante a pré-venda. SEM SER cumulativo à meia entrada ou entrada social.

- Parcelamento em até 5 vezes, sem juros, para a compra de ingressos com Ourocard Visa, e em até 3 vezes para compra com demais bandeiras. (para todo o período de venda)

- Limite de compra de até 6 ingressos por CPF em cada categoria de ingressos.

Benefícios dos pacotes VIP

Pacote VIP Esotérico

- Ingresso Pista Premium Banco do Brasil

- Passagem de som

- Kit exclusivo: Credencial VIP + Ecobag Itens Exclusivos

- Acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas)

Pacote VIP Expresso 2222

- Ingresso Pista Premium Banco do Brasil

- Pit na frente ao palco durante o show

- Open Bar de cerveja, água e refrigerante

- Passagem de som

- Kit exclusivo: Credencial VIP Ecobag Itens Exclusivos

- Acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas)

*Os horários do pacote VIP são anunciados até 48h antes do evento, nas redes sociais e no e-mail do seu cadastro da compra.

** Se perder o horário do pacote VIP você perde o direito aos itens descritos no pacote.