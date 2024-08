Doc sobre Dorival Caymmi ganha sessão especial na Flipelô: "Lindíssimo"

Dorival Caymmi era "amigo-irmão" de Jorge Amado - Foto: Divulgação

No ano em que se celebram os 110 anos de Dorival Caymmi, o artista inspirou o documentário “Dorival Caymmi - Um homem de afetos”. A obra, lançada em abril deste ano, vai ganhar uma sessão especial na Flipelô 2024.

Diretora do doc, a cineasta Daniela Broitman conversou com o Cineinsite A TARDE. A produção partiu de uma entrevista inédita em que, no auge dos seus 84 anos, o compositor baiano faz confidências e revela sua afetividade pelas coisas mais singelas da vida.

A diretora explicou que o filme foi finalizado antes da pandemia, mas a gravidade da situação global atrasou o lançamento. “Queríamos [lançar] na data de aniversário dele, porque seria muito simbólica. Eu pensei: ‘se demorou para o filme ser lançado, tem algum motivo’. Quando eu me dei conta que eram 110 anos de aniversário em abril deste ano, tudo fez sentido para mim", relembrou Daniela.

Era por isso que o filme não podia ter sido lançado antes, para comemorar essa data. Nada é por acaso na vida Daniela Broitman - diretora do documentário

O filme é complementado com histórias inéditas de familiares e amigos, incluindo estrelas como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Apesar dos nomes conhecidos, a diretora afirma que uma das entrevistas mais marcantes foi a da cozinheira e confidente de Caymmi, Cristiane de Oliveira. O encontro das duas aconteceu durante a gravação com Nana Caymmi e, assim, Cristiane "apareceu", descreve Daniela.

Cristiane pra mim foi uma grande surpresa. Ela apareceu, veio perguntar o que a gente tava fazendo, o que a gente tava filmando. Isso foi pra mim bem tocante. Como se o Dorival, lá de cima, estivesse guiando para que ela estivesse no filme Daniela Broitman - diretora do documentário

Polêmica com Alice Caymmi

Durante a entrevista ao Portal A TARDE, Daniela Broitman comentou, também, as afirmações polêmicas de Alice Caymmi, neta do homenageado. A primogênita lamentou não ter sido convidada para participar do documentário e revelou teria ficado chateada com a situação.

“Ele [Gabriel Caymmi] é o único neto que aparece nessa entrevista [base do documentário] e que é citado pelo Caymmi. É o mesmo motivo pelo qual a Ana Terra aparece, porque o Caymmi cita os dois e fala da música que a Ana fez pro filho dele, o Danilo, que ele [Dorival Caymmi] considera uma das belas melodias da música brasileira”, explicou Daniela.

Fizemos o nosso melhor convidando-a para as comemorações, para um show, tudo, que ela se comprometeu a fazer e não fez Daniela Broitman - diretora do documentário

“Ela foi convidada para participar com um show nesse evento celebrativo do aniversário de Caymmi e do lançamento do filme. Ela tocaria numa determinada data, mas cancelou e mudou a data. Depois, ela cancelou novamente, mudou para o dia 8 de maio e cancelou novamente. Eu não tive nenhuma explicação, por exemplo, não recebi nenhuma mensagem dela explicando", acrescentou Daniela.

FLIPELÔ 2024

Entusiasta da literatura baiana, Daniela elogiou a Flipelô 2024, onde será exposto o documentário no próximo sábado, 10. “Estamos indo comemorar a data de Jorge Amado que era o amigo-irmão do Caymmi. É um evento lindíssimo em Salvador”. O encontro, do qual ela vai participar, será mediado por Rebeca Tárique e conta com a participação da cineasta Cecília Amado, neta de Jorge Amado.

A Flipelô é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc, e acontecerá pelo oitavo ano consecutivo. A programação conta com a participação de grandes nomes da literatura internacional e brasileira como Itamar Vieira Jr, Michel Colin (França) e Tenzin Tsundue (Tibete).