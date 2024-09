Gilberto Gil explica fala para Preta "ir embora": "Tranquilidade absoluta"

Preta Gil revelou ao público que precisou retomar o tratamento contra um câncer no intestino - Foto: Reprodução

Nos últimos dias, a cantora Preta Gil revelou ao público que precisou retomar o tratamento contra um câncer no intestino, diagnosticado inicialmente em janeiro de 2023. O retorno da doença foi detectado em agosto deste ano, após exames de rotina, e se espalhou por quatro regiões diferentes.

Em uma participação no programa 'Conversa com Bial', Preta compartilhou um momento marcante com seu pai, o músico Gilberto Gil, ocorrido enquanto ela estava hospitalizada. Durante essa conversa, Gilberto ofereceu palavras de conforto que a impactaram profundamente: "Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando".

Em entrevista à 'GQ Brasil', Gilberto Gil falou sobre esse diálogo com a filha, refletindo sobre a impermanência da vida, influenciado por filosofias orientais e africanas que o fazem acreditar que "tudo o que começa tem um fim." Ele acrescentou: "Falei: 'Minha filha, essas situações não permitem uma tranquilidade absoluta, mas valha-se de tudo que puder do ponto de vista físico, psíquico e espiritual. Isso vai ajudá-la a seguir em frente, a ir aonde a vida a levar'. Ela entendeu, mas a gente sente medo, evita pensar nesse fluxo permanente do eterno para dentro de si".

Preta Gil, por sua vez, revelou que as palavras de seu pai foram cruciais para que ela encontrasse forças em um momento crítico de sua recuperação. Ela estava na UTI devido a uma infecção generalizada que ocorreu após uma sessão de quimioterapia, uma situação que colocou sua vida em risco.

"Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: ‘Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não'. E funcionou muito", disse ela em participação no 'Conversa com Bial', em agosto deste ano.



"Foi ótimo ele ter dito isso para mim porque eu estava na merda, Pedro [Bial]. Eu tinha acabado de voltar da sepse, estava com risco oito de morte, ainda na UTI, minha pressão batia 23", completou.