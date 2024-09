Gilberto Gil faz novo desabafo sobre Preta Gil após conselho forte

Gilberto Gil falou sobre Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gilberto Gil abriu o jogo sobre Preta Gil, que está novamente passando pelo tratamento contra o câncer, após o tumor reaparecer em quatro locais do corpo. Na semana passada, a cantora revelou que foi surpreendida pelo pai, que a aconselhou a “ir embora” caso o tratamento estivesse “pesado demais”.

Em entrevista ao colunista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista, nesta segunda-feira, 2, o artista abordou o caso e aproveitou para fazer elogios à herdeira.

“O amor é mais do que natural, espontâneo, é compulsório, é genético, tem essa coisa do DNA, do código genético, filha, né? É um amor compulsório, mas além disso, é uma representante que ela é do ser humano, dessa condição existencial do ser humano", afirmou Gil.

O veterano também declarou sobre a filha: "Então, fosse qualquer outra pessoa, provavelmente o sentimento de amor originário estaria também voltado para ela, dirigido a ela, mas no caso, ela é filha, então nem se fala".

A respeito do tratamento, o cantor garantiu que está positivo quanto ao tratamento: “Dará tudo certo de qualquer maneira. Nós todos estamos aqui por um período, então o período dela vai ser o que a vida dedicar a ela, como a você também será o seu período, o meu será o nosso período”.

“Evidentemente, esse desejo natural que isso se prolongue, no caso, exatamente esse afeto profundo que a gente tem, no caso dela, a gente quer que ela viva muito e vai viver o tempo que tiver que viver, será assim”, completou.