Ex expõe Jojo Todynho e revela 'tramoia' contra Anitta

O ex-namorado de Jojo Todynho, o nutricionista Carlos Machado, decidiu abrir o jogo sobre os bastidores da briga da cantora com alguns famosos, incluindo Anitta. Em uma entrevista pra lá de polêmica para a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, Carlos revelou que Jojo tinha um esquema para afastar Anitta dos amigos e se aproximar mais dela.

Segundo o 'nutri', a apresentadora teria criado um grupo de WhatsApp com Gominho, Preta Gil e Pabllo Vittar, onde eles falavam mal da carioca. Fazendo com que, em 2019, a cantora parasse de falar com os melhores amigos.

"Quando ela começou a planejar isso, eu fiquei assustado e falei que não ia dar certo. Mas ela tinha pressa e resolveu falar que pegou o celular do Gominho e viu um grupo falando mal da Marília Mendonça, que ela era gorda, e que tinha outro só pra falar de Anitta: que o cachorro dela tinha bafo, era feio, algo desse tipo, que a Anitta era put*. Ela acreditou e rompeu amizade com esse povo", explicou ele.

Para completar, Carlos revelou que um tempo depois as duas também pararam de se falar. "Após a Girl From Rio 'armar' um plano para descobrir quem estava vazando informações de dentro de casa. Ela constatou que era Jordana", afirmou.

O relacionamento entre Carlos e Jojo, que começou em 2019 e durou 10 meses, não deu certo. Carlos revelou que Jojo começou a tratá-lo com arrogância, o que fez com que ele se sentisse mal. "Ela já demonstrava essa arrogância, mas eu dava uma segurada nela, dizendo que não funcionava desse jeito. Depois de um tempo ela começou a me tratar super mal [...] Fui tentando fazer a avaliação dela, mas ela não queria. O que ela queria era sacanagem. Então acabei me jogando nisso", disse.