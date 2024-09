Saiba quem é o baiano que está namorando com cantora da Calcinha Preta

Casal esbanja amor nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Silvânia Aquino, da banda Calcinha Preta, está namorando com um ator baiano. O romance foi assumido há poucos dias, através de uma postagem romântica no Instagram. Em pouco tempo, a novidade se espalhou e deixou a galera querendo saber quem é o cara que roubou o coração da sergipana. Pois bem, o Portal MASSA! descobriu e vai contar tudo sobre o felizardo.

O novo companheiro de Silvânia Aquino se chama Werles Pajero. Ele nasceu no município de Muniz Ferreira, no Recôncavo, e tem 38 anos de idade. Além de atuar, o galã também tem talento para as artes plásticas.

Em uma entrevista ao Extra, Werles revelou que sempre sonhou em ser ator e adorava participar das peças teatrais na época da escola. Ele chegou a fazer alguns cursos em Salvador e passou longos anos morando no Rio de Janeiro para ter mais chances de participar de novelas.

O plano deu certo, pois o ator fez participação em grandes obras da TV Globo, como ‘Malhação’, ‘Gabriela’ e ‘Força Tarefa’. Os anos se passaram e ele ganhou destaque com o personagem Jucelino, o mecânico que flertava com Félix (Mateus Solano), na novela ‘Amor à Vida”, em 2013.

O ator também deu vida a Raulino, o motorista de Alex (Rodrigo Lombardi) em Verdades Secretas, em 2015. Um de seus trabalhos mais recentes foi na peça teatral ‘Angel’, em 2021.

Werles Pajero já atuou em produções da Globo | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O romance de Silvânia e Werles



Silvânia Aquino e Werles Pajero se conheceram em 2009, durante os bastidores de uma gravação nos Estúdios Globo. Eles perderam o contato e só se encontraram novamente no São João deste ano, cerca de 15 anos depois.

"Estamos juntos desde então. Daqui pra frente quem fala é o meu coração e posso dizer que foi o (re)encontro mais lindo e feliz", declarou o ator.

"Depois de 15 anos nos reencontramos! Você veio falar comigo e desde então não paramos mais! Rs. Deus sabe de tudo né? Você veio no momento certo!", completou a cantora.