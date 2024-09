Trabalho comum? Urach solta o verbo sobre o mundo pornográfico

Andressa Urach surpreendeu com revelação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, não tem papas na língua quando o assunto é o dinheiro e pornografia. Em uma entrevista recente, a modelo deixou claro que encara seu trabalho com a mesma seriedade de qualquer outro e que o segredo do sucesso está na masturbação.

"Levo como uma profissão, só que para o meio pornográfico, porque é o meio que dá mais dinheiro. E eu costumo dizer que nunca vai faltar punheta, então dinheiro pra mim nunca vai faltar. Sempre vai ter um punheteiro pra pagar", contou Andressa a Splash, do UOL.

Para ela, o conteúdo adulto é como qualquer outro filme, com roteiros e planejamento. Urach estudou teatro no Teatro Escola de Porto Alegre e tem DRT, registro profissional. "É tudo muito bem pensado, e assim é na cena. As pessoas pensam que é real, mas não é. Tem texto, projeto, assim é o conteúdo adulto", revelou.

Leia também:



>> Magic Johnson revela desejo de investir em time no Brasil: "ansioso"

>> Estudante do Amapá vence Miss Brasil Terra 2024

>> Lauana Prado se pronuncia após homem ser morto a tiros em seu show

"Encaro totalmente como um trabalho, por isso que não me dá peso na consciência, porque pra mim não é uma putaria, apesar de ser sexo. É como se fosse um filme".

Para garantir uma maior segurança nas gravações, Andressa faz questão de pedir exames de ISTs para todos os envolvidos. "Abro vaga e falo minhas regras. Peço exames de sífilis, hepatite, gonorreia, HIV. Todos trazem no dia. Sempre com camisinha em cenas heterossexuais, em quando faço cenas bissexuais uso o exame como forma de proteção", completou.