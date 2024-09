Magic Johnson revela desejo de investir em time no Brasil: "ansioso"

Magic Johson se tornou estrela do basquete na década de 1980 - Foto: Reprodução | Apple TV

O ex-jogador de basquete dos EUA Magic Johnson, disse em palestra no evento da Expert XP, em São Paulo, que tem interesse em investir em equipes esportivas no Brasil. O artista que virou estrela do Los Angeles Lakers na década de 1980 no basquete estadunidense, participou do evento que aconteceu no sábado, 31.

A informação foi divulgada pelo jornal Metrópoles. Hoje, o ex-jogador foi integrante do Dream Team dos Estados Unidos na década de 1990.

Johnson afirmou que se reuniu “com algumas pessoas antes do evento” e conversaram sobre “investir em times brasileiros”. Ele que não vinha ao Brasil desde 1978 disse “estar ansioso em fazer negócios aqui”.

Johnson ganhou 14 campeonatos no total durante a carreira, sendo um na faculdade, cinco como jogador da NBA e oito como empresário.

Além disso, é fundador da empresa que gerencia o time de basebol Los Angeles Dodgers e é sócio minoritário das equipes Los Angeles Sparks, de basquete feminino, Los Angeles FC, de futebol, e Washington Commanders, de futebol americano.