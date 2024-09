Fernanda Yara conquista ouro e Maria Clara leva bronze em Paris

Fernanda Yara é ouro na classe 400m T47 do atletismo - Foto: Douglas Magno / CPB

A pernambucana Fernanda Yara brilhou no atletismo dos Jogos Paralímpicos de Paris, ao conquistar a medalha de ouro na prova dos 400m T47. Com um tempo impressionante de 56s74, Fernanda dominou a corrida desde o início e garantiu uma vitória inquestionável. A atleta, natural de Petrolina, Sertão de Pernambuco, continua a escrever sua história nas Paralimpíadas, contribuindo com a oitava medalha de ouro do Brasil até agora no evento.

Leia mais:

>> Thalita Simplício leva medalha de prata nos 400m do atletismo

>> Gabrielzinho conquista segundo ouro na Paralimpíada de Paris

Logo atrás de Fernanda, a venezuelana Lisbeli Vera Andrade levou a medalha de prata com um tempo de 56s78. Maria Clara, que fazia sua estreia em Paralimpíadas, assegurou o bronze ao terminar a prova com 57s20. Apesar de não ser considerada a favorita, a jovem atleta brasileira demonstrou excelente desempenho, defendendo sua posição no pódio com grande determinação.

Além das conquistas de Fernanda Yara e Maria Clara, o Brasil também teve sucesso no atletismo no mesmo dia, com Thalita Simplício conquistando a medalha de bronze e Joeferson Marinho garantindo a prata. A pernambucana Carol Santiago também brilhou ao vencer o ouro nos 100m costas na natação, acrescentando mais uma conquista para a delegação brasileira.