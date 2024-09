Thalita Simplício leva medalha de prata nos 400m do atletismo

Atleta Thalita Simplício e seu guia Felipe Veloso na semifinal em Paris - Foto: Wander Roberto/CPB

Thalita Simplício foi um dos grandes destaques brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, conquistando a medalha de prata nos 400 metros da categoria T11, destinada a atletas com baixa acuidade visual sem percepção de luz. Ao lado de seu guia, Felipe Veloso, Thalita cruzou a linha de chegada com o tempo de 57s21, mostrando mais uma vez sua habilidade e determinação na pista. O ouro ficou com a namibiana Lahja Ishitile, que estabeleceu um novo recorde dos Jogos Paralímpicos, com 56s26.

Nascida com glaucoma, Thalita perdeu a visão totalmente aos 12 anos. Mesmo diante desse desafio, ela sempre esteve envolvida com esportes, praticando natação, karatê e golbal. No entanto, foi no atletismo que ela encontrou sua verdadeira vocação, aos 15 anos, por meio de um projeto da Confederação Paralímpica Brasileira (CPB). Desde então, seu talento e dedicação a levaram a alcançar resultados impressionantes em sua carreira.

Durante a fase classificatória em Paris, Thalita já havia mostrado seu potencial, registrando o segundo melhor tempo com 58s56. Seu desempenho nas finais reafirma o nível de competitividade que ela demonstrou no Mundial de Kobe 2024, onde conquistou o ouro nos 400 metros e a prata nos 200 metros.

Essa não é a primeira vez que Thalita brilha em grandes competições. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, ela conquistou duas pratas, nos 400 metros e nos 200 metros, além de ter sido medalhista de prata no revezamento 4x100 metros nos Jogos do Rio 2016. Com mais uma medalha em Paris, Thalita continua a consolidar seu legado como uma das grandes atletas do paradesporto brasileiro.