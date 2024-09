Lauana Prado se pronuncia após homem ser morto a tiros em seu show

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Lauana Prado se pronunciou sobre a morte de um homem durante um tiroteio na plateia de seu show, na madrugada deste sábado (31), em Marília, no interior de São Paulo. A artista deu detalhes sobre como ela e sua equipe estão depois do acontecimento que assustou o público.

“No meio do show estava acontecendo tudo bem e a gente foi surpreendido com uma pessoa portando uma arma de fogo que infelizmente atingiu um indivíduo, matou uma pessoa e feriu outra”, iniciou ela.

A cantora afirmou não compactuar com a violência que sai de casa com o objetivo de levar alegrias para as pessoas, mas infelizmente se deparou com esse tipo de situação.



“Está tudo bem comigo e minha equipe. Eu estava ali cantando e, no ato que aconteceu, eu realmente só tive tempo de sair correndo e nessa hora a gente quer se proteger, proteger as pessoas que a gente ama. Lamentamos muito, fiquem tranquilos, está tudo em paz. Quero deixar um beijo pras pessoas que estavam no evento”, finalizou Lauana.



Entenda o caso

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento dos disparos. Após ser baleada, a vítima tentou fugir, mas colidiu com outras pessoas. Durante a confusão, uma segunda pessoa também foi ferida de raspão.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito dos disparos é um policial militar de 37 anos.



A pasta informou que a vítima, de 29 anos, se envolveu em um 'bate-boca' com o agente, que estava de folga, porém armado. O clima da discussão esquentou e o oficial deu a última resposta com disparos. O homem baleado foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.



A situação foi registrada por espectadores do show e publicada nas redes sociais.