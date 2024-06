Lauana Prado confirma namoro com influenciadora: "Nos divertindo" | A TARDE

O amor está no ar. A cantora Lauana Prado confirmou que engatou um relacionamento com a influeciadora Tati Dias. O novo casal posou em foto compartilhada no Instagram nesta sexta-feira, 7.

"Além da amizade, estamos nos divertindo juntas, vivendo momentos especiais. Entre um compromisso de trabalho e outro, estamos conseguindo descansar e aproveitar a vida", declarou em entrevista à Quem, confirmando que a relação já dura alguns meses.

Também na entrevista, a sertaneja enfatizou o bom momento que vive. "Tem muitas coisas boas acontecendo na minha carreira, em breve começo lançar meu novo DVD Lauana Prado Transcende, que eu gravei ao vivo no Ibirapuera com mais de 8 mil pessoas. Eu estou vivendo tudo o que sonhei em quase 18 anos de carreira e, graças a Deus, cercada amigos e pessoas que eu gosto muito, que me fazem bem. E a Tati é uma delas".

Lauana Prado não assumia namoro publicamente desde o fim da relação com Veronica Schulz, em dezembro de 2023. Já Tati Dias teve um relacionamento com o jogador de futevôlei Junior Saldanha, pai de seu filho, Bento, de 2 anos.

Publicações relacionadas