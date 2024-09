Estudante do Amapá vence Miss Brasil Terra 2024

Miss Brasil Terra acontece desde 2001 - Foto: Divulgação

A modelo e estudante de direito Josiane Viana, de 26 anos, do Amapá, venceu o Miss Brasil Terra 2024, na noite desta sexta-feira, 30.

O pódio foi formado por Malu Marim, do Mato Grosso, Joana Castro, de Goiás, Karen Kiler, do Ceará. Josiane representará o Brasil no Miss Earth, nas Filipinas. Ela ainda faturou um prêmio de R$ 30 mil.

O Miss Terra tem como foco conciliar beleza e conscientização ambiental. A primeira edição do concurso aconteceu em 2001.