Preta Gil revela conselho impactante do pai, Gilberto Gil: “Pesado”

A cantora Preta Gil, que segue em tratamento contra o câncer e recebeu alta, após ficar hospitalizada, na última segunda-feira, 28, relatou, no livro ‘Preta Gil: Os Primeiros 50’, que seu pai, Gilberto Gil, a aconselhou a “ir embora” caso o tratamento estivesse “pesado demais”.

Quando o conselho aconteceu, Preta Gil tinha se curado de uma sepse, uma infecção generalizada, e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A artista relembrou, em entrevista ao ‘Conversa com Bial’, da Globo, na última terça-feira, 27, o que ouviu do pai. “Se tiver sendo muito difícil para você, e se for sua hora, aceite”, descreveu. Segundo Preta, “foi ótimo” ele ter dito isso a ela.

Ela explicou que, quando ela ouviu isso do pai, “estava na merda” e contou o contexto da conversa. “Tinha acabado de voltar da sepse. Estava com risco oito de morte, ainda na UTI. Minha pressão batia 23. Eu tava na iminência, era alerta vermelho máximo. Todo mundo preocupado. Os médicos: ‘Ela pode ir embora qualquer hora, a gente não conseguiu estabilizar ela’. Eu estava com pancreatite, pneumonia, tudo ferrado. O corpo colapsou mesmo”, contou.

Preta Gil relembrou também quando Gilberto Gil estava tratando uma insuficiência real, em 2016, e chegou a desistir do tratamento. “Eu acho que ele se colocou nesse mesmo lugar”, disse.

A cantora disse ainda que entendeu o porquê da fala do pai. “Ele falou: ‘Se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando’. Virou uma chave na minha cabeça. Porque, em nenhum momento, alguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ali. As pessoas… Os médicos, os acompanhantes… Vão meio que passando um pano”, completou.

Preta disse que o conselho do pai deu mais forças para ela continuar lutando: “E aí eu falei: ‘Não quero, não, eu não quero morrer, não! Não chegou a minha hora, não!'”.