Preta Gil revela situação inédita após anunciar volta de câncer

Preta Gil noticiou que recebeu alta hospitalar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil revelou que recebeu alta do hospital, nesta segunda-feira, 26, e já está em casa. Ela deixou a unidade médica acompanhada do filho, Francisco Gil, e a empresária Malu Barbosa, que também apareceu com a artista.

"Hora de ir pra casa, primeiro ciclo concluído com sucesso", comemorou a filha de Gilberto Gil. "Vamos pra casa, me recuperar em casa, cuidar, me alimentar bem, dormir, fazer exercício, descansar. Ficar com o filhinho", destacou ela, abraçada de Francisco.

A alta médica ocorreu depois que ela anunciou que retomou o tratamento contra o câncer, oito meses após comemorar a remissão da doença.

Segundo a famosa, a doença voltou em quatro lugares diferentes do corpo: dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão no ureter.

Por causa da situação em seu quadro de saúde, a artista precisou ser internada para receber os cuidados oncológicos. Neste domingo, 25, Preta Gil fez um vídeo e explicou mais detalhes sobre o ocorrido.

"Ele voltou em quatro lugares diferentes. Eu tenho dois linfonodos; uma que fica no peritônio e eu tenho um nódulo, uma lesão na ureter. Sigo no hospital por mais 24 horas de observação, vou para casa, onde fico por 12 dias, e volto para o hospital. Ou seja minha rotina de tratamento oncológico voltou, para que a gente possa curar esses quatro focos que citei do câncer", desabafou.