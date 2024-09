Preta Gil recebe visita de Ivete Sangalo no hospital; veja

Ivete já havia prestado uma homenagem à amiga - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil segue hospitalizada no Sírio-Libanês, em São Paulo, para o novo tratamento contra o câncer no intestino, e recebeu a visita de Ivete Sangalo nesse domingo, 25. A filha de Gilberto Gil divulgou, nesta segunda-feira, 26, uma foto no stories do Instagram com a amiga de longa data que foi visitá-la.

Leia também:

>> "Mais avançado": o que são metástase e linfonodo, câncer de Preta Gil

>> O Kannalha volta a se declarar para Preta Gil e confessa: "Eu te amo"

>> "Meu câncer voltou em 4 lugares diferentes", diz Preta Gil

“Terminei o dia com ela, minha irmã veio me encher de amor. Ivete, te amo”, escreveu Preta Gil na legenda.

Veja a foto:

Ivete Sangalo visitou Preta Gil | Foto: Reprodução | Instagram

Ivete já havia prestado uma homenagem à amiga quando Preta anunciou que voltaria a fazer o tratamento. “Estou ao seu lado junto com milhares que te amam demais”, escreveu a artista nas redes sociais.



Novo diagnóstico

Nesse domingo, Preta Gil comunicou ter recebido um novo diagnóstico durante a retomada de seu tratamento oncológico. Preta informou, em um vídeo publicado no Instagram, que “o câncer voltou em quatro lugares diferentes”. Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - com uma metástase - e no ureter - com um nódulo.

“Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor. [...] Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez”, disse. Preta afirmou que pretende não parar de trabalhar durante essa nova etapa do tratamento.