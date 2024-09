O Kannalha volta a se declarar para Preta Gil e confessa: ‘Eu te amo’

O Kannalha e Preta Gil - Foto: Reprodução | Redes sociais

O pagodeiro baiano 'O Kannalha' reafirmou seus sentimentos por Preta Gil, com quem vive um affair já há alguns meses. Durante o “Festival de Inverno Bahia”, em Vitória da Conquista, o artista confessou que gostaria de estar ao lado da filha de Gilberto Gil.

“Não está sendo fácil estar aqui hoje fazendo meu trabalho. Poder cantar, estar com a cabeça no trabalho... É muito difícil. Queria muito estar do lado dela, com a 'mão dada', fortalecendo”, contou ele.

O cantor ainda afirmou que as relações entre os dois é constante, já que ele e a cantora possuem uma relação de amor e amizade. “Eu te amo é uma coisa tão simples. É coisa que eu falo pra ela todos os dias”, revelou.

O artista aproveita o momento e se declara. “É coisa que os amigos dela [falam], as pessoas amam ela e, nesse momento tão importante, eu acho que o 'eu te amo' ainda é muito pouco. O amor tem que estar muito presente nesse momento e a gente tem uma relação, graças a Deus, muito maravilhosa”, concluiu.

Vale ressaltar que após o retorno do câncer no intestino, Preta Gil está realizando novos exames. Recentemente, a artista atualizou seu estado de saúde para os seguidores e afirmou que está sendo bem cuidada.