"Meu câncer voltou em 4 lugares diferentes", diz Preta Gil

Filha de Gilberto Gil foi diagnosticada em janeiro de 2023 com câncer colorretal - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Preta Gil, de 50 anos, foi ao Hospital Sírio Libanês fazer exames de rotina, e após os resultados descobriu que o seu câncer reapareceu. Por essa razão, vai precisar iniciar um novo tratamento. Preta gravou um vídeo publicado em suas redes sociais, neste domingo, 25, para explicar toda a situação.

Ela contou que foi diagnosticada, anteriormente, com câncer no intestino e foi curada. Porém, durante um período de cinco precisa fazer exames a fim de saber se está tudo bem. Nessa nova bateria de exames ficou constatado que a doença reapareceu em quarto locais do seu corpo. "Me internei para fazer exames de rotina e fomos todos surpreendidos por esse novo diagnóstico. Meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: 2 linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter", detalhou a artista.

A filha de Gilberto Gil, cabe lembrar, foi diagnosticada em janeiro de 2023 com câncer colorretal. Ao todo, a cantora passou por oito sessões de quimioterapia entre o fim de janeiro e abril. Preta passou por duas cirurgias ao longo do tratamento.

Assista: