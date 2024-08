Solteira ou namorando? Preta Gil abre o jogo sobre situação amorosa

Preta Gil está nos Lençóis Maranhenses - Foto: Reprodução | Instagram

Nos Lençóis Maranhenses, Preta Gil está compartilhando com os seguidores como está sendo sua viagem. Para interagir com o público, a artista abriu uma caixa de perguntas no Instagram, e respondeu se continua solteira.

"Estou solteiríssima, muito bem, feliz comigo mesma, mas sozinha nunca", respondeu Preta. Além disso, a cantora disse que está animada para o “Bloco da Preta convida Thiago Pantaleão”, que acontece no dia 24 de agosto em São Paulo. "Minha amiga [a estilista] Helô Rocha está fazendo um vestido absurdo de lindo! Estou muito feliz", disse.

Preta Gil está em Atins, Vila no Maranhão, para as comemorações de aniversário de sua amiga, Marina Moreno, diretora da agência de gestão de carreiras MAP Brasil. Marina também é dona da SHOP & SHARE, loja de empréstimo de roupas de luxo.

Amizade entre Preta Gil e Thiago Pantaleão

Preta Gil e Thiago Pantaleão já protagonizaram alguns momentos juntos e se tornaram amigos. O cantor já foi um dos convidados do programa TVZ, agora apresentado por Preta Gil. Na ocasião, o cantor ensinou Preta a rebolar. A cantora caiu na risada com sua tentativa.

E o Kannalha?

Desde quando Preta Gil foi vista com o Kannalha curtindo o segundo dia da Micareta de Feira de Santana, em abril deste ano, começaram os rumores de que os dois teriam engatado um relacionamento. No entanto, a artista definiu a relação como uma “amizade gostosa”.

Separação

Em março do ano passado, Preta Gil oficializou a separação com o professor de educação física Rodrigo Godoy. O ex-marido a traiu com sua personal stylist, Ingrid Lima, que teve o trabalho dispensado após desconfiança da cantora. "Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói!”, disse Preta na época, que estava com câncer de intestino. Em dezembro de 2023, a artista já estava curada da doença.