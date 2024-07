Preta Gil abre o coração e revela como anda a sua vida amorosa

Recentemente, Preta realizou uma reunião de amigos em sua casa e, entre os presentes, estava o cantor O Kannalha - Foto: Reprodução/Instagram

Após estar em rumores sobre um possível romance com o cantor baiano O Kanalha, a cantora Preta Gil abriu o coração e revelou como anda a sua vida amorosa. Em sua última aparição como apresentadora do programa TVZ, do Multishow, em entrevista com Pabllo Vittar, a cantora questionou o estado civil da artista.

“Você tá solteira?”, questionou Preta para Pabllo, convidada especial do programa. “Tô, mãe, tô”, disse a cantora. “Então, eu também tô”, confessou a apresentadora.

Recentemente, Preta realizou uma reunião de amigos em sua casa e, entre os presentes, estava o cantor O Kannalha, que tem sido apontado como seu affair desde janeiro deste ano. Ele tem sido visto com alguma frequência em eventos da cantora.

Nas redes sociais, a união dos artistas também dá o que falar. Há cerca de duas semanas, ao ser questionada sobre seu estado civil, Preta respondeu: “Não estou namorando, estou solteiríssima, mas…. tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a Pretinha”