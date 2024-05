Preta Gil comenta em vídeo do Kanalha dançando e web reage | A TARDE

O casal, que quase não esconde mais que está em um relacionamento, causou alvoroço mais uma vez nas redes sociais. Na ocasião, Preta Gil admitiu que ficou fraquinha ao ver o vídeo do Kanalha dançando durante um show.

Nas imagens, o artista aparece cantando e dançando em cima do palco. Na legenda ele escreveu: "É a Bahia". Já nos comentários, Preta reagiu com emojis de foguinho e foi respondida pelo cantor com coração.

Os internautas, que são ligeiros, logo responderam à filha de Gilberto Gil dizendo que ela está muito bem servida. "Tá de parabéns", comentou uma seguidora. "A Sra tá bem servida graças a Deus", afirmou outra. "Mainha não guenta né? kakkak", brincou uma terceira.