Após estudar relação aberta, Preta Gil diz se é namorada de O Kannalha | A TARDE

Separada do personal trainer Rodrigo Godoy há um ano, durante um período em que lutava contra um câncer no intestino, a cantora e apresentadora Preta Gil revelou o status do seu relacionamento com o cantor O Kannalha, nos storys de seu perfil no Instagram.

“Não estou namorando, estou solteiríssima, mas ‘tá solteira, mas não tá sozinha. Vai devagar com a Pretinha’”, disse Preta Gil, cantando um trecho da música “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, de Harmonia do Samba e Ivete Sangalo.

Em conversa com a ex-BBB Giovanna Pitel, na semana passada, durante o programa em que apresenta no canal Multishow, Preta Gil disse que busca "estudar" uma relação aberta como a da ex-participante de reality show. "Querendo muito essas dicas", afirmou na ocasião.

No último fim de semana, Preta Gil conheceu a família de O Kannalha e disse que a mãe do cantor “tem muita bondade no coração”.