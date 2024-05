"Muita bondade no coração", diz Preta Gil sobre mãe de O Kannalha | A TARDE

Preta Gil marcou presença no show de O Kannalha, que aconteceu no segundo dia da Micareta de Feira, na noite da última sexta-feira, 19, e aproveitou a oportunidade para conhecer a família do cantor de pagode. Na ocasião, ela negou as especulações de um possível relacionamento entre eles, já que os dois estão sendo vistos juntos desde o Carnaval.

“A gente é muito amigo. Acho que as pessoas têm que se acostumar, porque a gente vai ser visto juntos muitas vezes. É uma amizade muito gostosa, sou muito fã dele, estou aqui para prestigiar ele”, disse a artista em entrevista ao Grupo A TARDE.

Ao encontrar dona Rosa, a mãe de Danrlei, nome do O Kannalha, Preta elogiou a matriarca. “Uma honra para mim conhecer Rosa, uma mulher que criou os seus filhos com amor e muita luta, sempre com esse sorriso no rosto e muita bondade no coração”, completou Preta.