Preta Gil celebra fim do tratamento contra câncer: "feliz e grata" | A TARDE

O tratamento do câncer no intestino da cantora Preta Gil chegou ao fim. A notícia foi celebrada pela filha de Gilberto Gil nesta segunda-feira, 11.

Recentemente, Preta foi submetida a um procedimento de reconstrução de parte do trato intestinal no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

"Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante cinco anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina", contou.

"Estou muito, muito, muito feliz e grata! A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas, a toda minha rede de apoio, amigos e minha família que não largaram minha mão nenhum segundo! A todos os profissionais de saúde que estiveram comigo nessa luta, meus médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas! Sem vocês, eu não estaria aqui!".

Preta contou ainda que em 2024 volta ao carnaval após ficar afastada devido a doença.

"quero anunciar que dia 4 de fevereiro, no Jeunesse Arena (RJ), vamos poder celebrar em grande estilo e com a comemoração dos 15 anos do Bloco da Preta! Vai ser um show muito especial, lindo e quero reunir todo mundo para essa festa de amor e gratidão! Obrigada, obrigada!".