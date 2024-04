Preta Gil estuda viver relacionamento aberto: "Quero essas dicas" | A TARDE

Após um ano conturbado, em que viveu uma traição em meio à luta contra um câncer, a cantora Preta Gil avalia adotar novos modelos de vida.

Atual apresentadora do TVZ, no Multishow, ela recebeu as ex-BBBs Fernanda Bande e Giovana Pitel, que vive um relacionamento aberto com Weslley Toledo.

Preta falou com sobre o relacionamento aberto de Pitel e afirmou que está em busca de um namoro não monogâmico após ter sido traída no último casamento. "Querendo muito essas dicas".

Tudo começou quando um internauta pediu para Fernanda e Giovana darem um selinho. "Que lindas! Gente, eu não sei não... Ah você tem namorado, não tem? Você também tem", comentou Preta.

"Ela que é casada", reagiu Fernanda. "Pensam em relacionamento aberto? Tô brincando", brincou Preta.

"Tava todo mundo falando dos seus status de relacionamento. Para mim era uma coisa natural falar do meu relacionamento", comentou Pitel.

"O relacionamento é aberto? Acho chique isso. Tô em busca de uma coisa assim, sabia?", contou Preta. "É mais tranquilo, eu tenho dez anos de relacionamento", afirmou a alagoana. "Depois a gente pode conversar sobre isso?", pediu a artista.

"Eu vou lhe dar uma dica de como é que funciona, porque você vai experimentando até o seu acordo de relacionamento funcionar. Eu já estou na parte madura da história, que é quando funciona", explicou a ex-BBB.

"Querendo muito essas dicas. Vai vir aí um guia de Pitel de como ter um relacionamento não monogâmico", disse Preta.