Preta Gil recebe declaração de O Kanalha: "Te amo"

- Foto: Redes sociais

Um dos maiores nomes do pagodão, o cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kanalha, deu o que falar nesta quinta-feira, 27, na web. O artista usou as redes sociais para se declarar para a filha de Gilberto Gil, a talentosíssima Preta Gil.

No post, o baiano fez questão de desmentir os rumores de que estaria vivendo um romance com a cantora carioca, e enalteceu a amizade entre os dois. "Sem dúvidas, uma das pessoas mais foda que existe nesse mundo. Te amo. Obrigada por todos os conselhos e puxões de orelha. Que nossa amizade seja indestrutível", escreveu ele.

Os dois estavam juntos em São Paulo, participando do lançamento do novo álbum do rapper baiano Baco Exu do Blues. No entanto, alguns dias atrás, Preta movimentou as redes sociais ao deixar um comentário pra lá de ousado em uma foto que o cantor aparece mostrando o tamanho do seu 'microfone'.

Acendendo as chamas de que estariam vivendo um relacionamento amoroso, ela escreveu: "E foi assim que eu esqueci meu ex", levando os fãs do casal à loucura.